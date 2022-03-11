"Прибули підвищувати кваліфікацію": волонтер оприлюднив посвідчення танкістів з РФ

В Мережі показали документи на відрядження 12-го танкового полку Кантемирівської дивізії РФ.

Волонтер Роман Донік опублікував у Facebook посвідчення про відрядження російських танкістів Кантемирівської дивізії.

"Танкісти 12-го танкового полку Кантемирівської дивізії приїхали в командировку в Україну 3 березня з метою „абучєнія і павишенія кваліфікаціі“. Не знаю, чому саме хотіли навчитися, але ми їх навчили вмирати, здаватися в полон и розбігатися полями. Як вони пафосно пишуть: „Среди легендарных подразделений армии Российской Федерации особое место занимает Кантемировская (4-я гвардейская) танковая дивизия. К ней относится 12-й танковый полк, или войсковая часть 31985, дислоцирующаяся в г. Наро-Фоминске Московской области", – йдеться у дописі.

Фото: Роман Донік

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ потролив російську армію, показавши екіпірування окупантів.

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