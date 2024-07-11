"Причепилися до Росії": жінка пів року корегувала удари по позиціях ЗСУ — шокувальні подробиці

У Сумській області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили жінку, яка майже пів року корегувала удари по воїнах ЗСУ та повідомляла про пересування військової техніки.

Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

Жінка передавала дані про ЗСУ своєму брату-полковнику росгвардії

За даними суду, громадянка України, уродженка Росії, від 27 лютого 2023 року почала співпрацювали з російськими окупантами. Затримали її 18 липня 2023 року. Жінка через свого двоюрідного брата, полковника Росгвардії, передавала окупантам дані про місця дислокації воїнів ЗСУ, рух військової техніки та загальну ситуацію в Конотопському районі Сумської області. Також вона відверто підтримувала окупантів, сподівалась на "перемогу Росії" та критикувала рідних дітей, бо вони хотіли приєднатись до ЗСУ та обороняти Україну. Брат зрадниці давав їй завдання та провів інструкцію щодо конспірації.

На запит слідства у ЗСУ повідомили, що інформація, яку окупантам передала жінка, "відповідала дійсності та стосувалася виконання Силами оборони України поставлених завдань".

Матеріали суду

Підозрювана провину заперечувала

На суді підозрювана провину заперечувала. Вона заявила, що дійсно спілкувалась із братом у Росії, проте "нічого такого вона не сказала".

"Зауважила, що це листування носило приватний характер та ніякої інформації, яка б сприяла послабленню обороноздатності Збройних Сил України вона не передавала, оскільки її брат нікому б цього не передавав, та воно йому не було потрібно. До того ж, під час передавання інформації щодо військових, військової техніки, оборонних місць ЗСУ вона не мала ніякого злого умислу. Повідомляла брата просто так, оскільки все одно це йому не потрібно. Щодо негативних висловлювань в бік влади, народу та військовослужбовців України, то зазначила, що це її особиста думка та вона має на неї право. Вона лише викладала свої емоції", — йдеться у матеріалах суду.

Зрадниця та її брат бідкались, що "українці причепились до Росії"

Суд проаналізував листування жінки та її брата. Там вона цинічно передавала окупантам дані про ЗСУ. Водночас це стосувалось навіть тієї інформації, яку вона чула від самих воїнів під час приватного спілкування. Також жінка сподівалась, що корегування ударів по ЗСУ "будуть корисними для перемоги Росії".

У відповідь її брат говорив, що "він приїде на територію України" та бідкався, "чому українці і далі воюють, чому українці причепилися до Росії та обурювався, коли у ЗСУ на фронті з'явилась зброя". Також він переконував жінку, що "ще рік треба потерпіти".

Інформація, яку зрадниця передавала брату в РФ

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 КК України. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік здав Росії дані про військових та підстанцію.

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