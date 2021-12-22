Причетний до тяжких злочинів: СБУ затримала "злодія в законі" із санкційного списку РНБО

Зловмисник планував створити злочинну організацію на Західній Україні.

Служба безпеки України у Львівській області затримала так званого "злодія в законі", уродженця з Південного Кавказу, який перебуває у санкційному списку Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За повідомлення СБУ, чоловік нелегально прибув в Україну для створення і координації організованих злочинних груп. Наразі перевіряється інформація щодо підривної діяльності спецслужб Росії через спроби штучного загострення криміногенної обстановки на Заході України.

Відомо, затриманим є уродженець однієї з країн Південного Кавказу. Це відомий кримінальник, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. У травні цього року за систематичне створення загроз державній безпеці України зловмисника було включено до санкційного списку РНБО, а також заборонено в’їзд до країни.

За попередніми даними СБУ, "злодій в законі" намагався приховано перебувати на Львівщині, аби створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону. Для перетину держкордону і приховування свого перебування в Україні він намагався використовувати підроблені документи.

"Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що 14 травня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами

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