Ліквідація начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів ЧФ у Севастополі: відео підриву машини

Воєнного злочинця ліквідували 13-го листопада.
У мережі з’явилося відео підриву машини начальника 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту у Севастополі. Йдеться про Валерія Таранковського.
Про це пише журналіст Денис Казанський.
Отримав те, на що заслужив
Кожного воєнного злочинця, який бере участь у збройній агресії Росії проти України, очікує подібна доля. Вони несуть безпосередню відповідальність за вбивства мирних українців.
"До речі, не факт, що спрацювали українські спецслужби. Враховуючи, яка дика корупція в російському Міноборони, де зараз масово саджають генералів, можливо, це внутрішні розбирання та усунення свідків", - зазначав раніше Казанський.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі 13 листопада на дорозі вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту Валерій Таранковський. Вибух був настільки сильним, що уламки розкидало по всьому двору.
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