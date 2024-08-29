Причиною аварії F-16 міг стати "дружній вогонь" ППО – джерело "Голосу Америки"

Слідство наразі не виключає версію, що літак "могли збити свої".

Чому насправді розбився винищувач F-16 має встановити слідча комісія, яка працює на місці падіння літака. Серед можливих причин авіакатастрофи слідство розглядає "дружній вогонь" української ППО.

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на анонімне джерело у Повітряних силах ЗСУ.

"Розглядаються різні версії, серед яких "дружній вогонь" своєї протиповітряної оборони, технічна несправність та помилка пілота. Але достеменно причини будуть відомі лише після завершення розслідування", – зазначив представник ВПС ЗСУ, який не уповноважений робити офіційні заяви.

При цьому співрозмовник видання наголосив, що наразі будь-які повідомлення про те, що причини падіння літака вже встановлені, є безпідставними.

Нагадаємо, під час аварії F-16 загинув найкращий український пілот Олексій Moonfish Месь.

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