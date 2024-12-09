Придатний чи непридатний: як діяти, якщо не знаєш, чи підлягаєш мобілізації

Адвокатка звернула увагу на важливий нюанс, який треба враховувати придатним тільки для служби в тилових підрозділах.

Як діяти військовозобов’язаному, якщо він не знає, чи підлягає мобілізації?

Про алгоритм дій розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко в ефірі "Українського радіо".

"Насправді важливо розуміти, а коли був попередній висновок (ВЛК – ред). На сьогодні, оскільки в нас діє воєнний стан, то строк чинності висновку ВЛК складає один рік. Якщо людина проходила ВЛК понад півтора року тому, насправді я не бачу сенсу прагнути, щоб цю інформацію внесли до реєстру, бо вона все одно не актуальна. Тому немає сенсу цього вимагати. Якщо ж людина пів року тому проходила висновок ВЛК і була визнана придатною тільки для служби в тилових підрозділах, те, що раніше було "обмежено придатний", а по реєстру побачила або прочерк, або написано, що придатний, то варто звернутися для того, щоб виправили цю інформацію в реєстрі. Інакше можуть мобілізувати як придатного", — пояснила вона.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно персонально прийти до ТЦК, чи можна поштою надіслати документи, адвокатка сказала, що наполягає на тому, що можна поштою.

"Іноді ТЦК та СП вимагають з’явитись особисто. Суди кажуть, що така вимога є незаконною і поштою також допустимо", – пояснила вона.

Дар'я Тарасенко пояснила, як можна у застосунку "Резерв+" згенерувати військово-облікові документи.

"Все дуже просто. Якщо вся інформація є в реєстрі, військово-обліковий документ згенерується сам. Це буде документ на одну сторінку з QR-кодом, із заповненою інформацією. І це буде роздруківкою електронного військово-облікового документу. І точно такий вигляд матиме документ, якщо військовозобов'язаний згенерує його через "Дію". І цей документ можна використовувати так, як зручно: показувати прямо в телефоні у застосунку, як скриншот у телефоні або як паперову роздруківку, аби бути впевненим, що в будь-який момент, коли буде така потреба, у вас буде можливість ним скористатись. У зв’язку з можливими технічними проблеми раджу зберігати скриншоти або носити паперову роздруківку. Головне правило, щоб QR-код мав такий вигляд, щоб ті, хто перевіряє, його відсканували й мали доступ до інформації в реєстрі", – наголосила адвокатка.

Нагадаємо, від 1 грудня в Україні діятимуть оновлені правила. Зокрема, запрацюють правила визначення критичності підприємства. Через це більшість заброньованих працівників можуть бути мобілізованими.

Повторне ВЛК - і обмежено придатних стало вдесятеро менше!

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