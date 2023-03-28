◄: у ЗСУ покази, як відбувається мобілізація в Україні (відео)

У Сухопутних військах ЗСУ показали, як відбувається мобілізація в Україні.
Пресслужба Сухопутних військ показала всі етапи і механізми призову громадян на військову службу.
Відповідне відео оприлюднили на Telegram-каналі.
"Не піддавайтеся ворожій пропаганді, яка з перших днів повномасштабного вторгнення спекулює на темі мобілізації, поширюючи численні фейки. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через запроваджений воєнний стан військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Викликають до військкомату інколи навіть тих, хто звільнений від мобілізації. Чи можна відмовитися від повістки, якщо так, то в якому разі, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.
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