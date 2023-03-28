Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

◄: у ЗСУ покази, як відбувається мобілізація в Україні (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
559
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
◄: у ЗСУ покази, як відбувається мобілізація в Україні (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Сухопутних військах ЗСУ показали, як відбувається мобілізація в Україні.

Пресслужба Сухопутних військ показала всі етапи і механізми призову громадян на військову службу.

Відповідне відео оприлюднили на Telegram-каналі.

"Не піддавайтеся ворожій пропаганді, яка з перших днів повномасштабного вторгнення спекулює на темі мобілізації, поширюючи численні фейки. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через запроваджений воєнний стан військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Викликають до військкомату інколи навіть тих, хто звільнений від мобілізації. Чи можна відмовитися від повістки, якщо так, то в якому разі, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Воєнний стан і мобілізацію в Україні подовжили: гарячі подробиці

Воєнний стан і мобілізацію в Україні подовжили: гарячі подробиці

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
559
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація