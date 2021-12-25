Придбані за кошти держбюджету: "Укрзалізниця" отримала ще 5 нових вагонів українського виробництва

Вагони вже до нового року поїдуть маршрутом зі столиці до Ужгорода.

"Укрзалізниця" отримала ще 5 нових вагонів українського виробництва, що були придбані за кошти державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

""Укрзалізниця" прийняла ще 5 нових купейних пасажирських вагонів, придбаних за кошти державного бюджету. Загалом у 2021 році компанія вже отримала 15 зі 100 нових вагонів українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові вагони почнуть курсувати у складі потяга "Київ- Ужгород" вже до початку 2022 року.

В "УЗ" додали, що у нових вагонах враховано побажання пасажирів перенести пульт керування освітленням нижче для зручності пасажирів будь-якого зросту, а також змінено конструкції опускання столика, нижньої полиці та відкриття сміттєвих баків прихованою педаллю. Вони є інклюзивними: для пасажирів з порушеннями зору передбачено контрастну вхідну зону та додаткове освітлення сходів, підсвітку номерів купе, контрастні кнопки опускання верхніх полиць та ручки опускання нижніх полиць. Крім того, в "УЗ" пообіцяли додати маркування шрифтом Брайля до усіх вагонів нової партії.

Нагадаємо, 1 грудня "Укрзалізниця" презентувала пасажирські вагони з оновленою комплектацією, що курсують у складі нового поїзда "Маріуполь-Рахів". У комплектацію нових вагонів внесли понад 20 змін. Зокрема, тепер вони обладнані системами відеоспостереження у загальних зонах, системою сучасного кондиціонування повітря, розетками та USB-портами, підставками для телефонів, а також сигналізацією у кожному пасажирському купе.

Також у вагонах з'явилося більше місця для валіз пасажирів, індикатор зайнятості вбиральні й кнопка виклику провідника. Крім того, у кожному купе розміщена табличка з QR-кодом, за яким можна прочитати електронні книжки. Важливою зміною також є встановлення у вагонах сповивальних столиків та вакуумних туалетів.