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"Придбав" наречену з інвалідністю: ДПСУ викрила чергового ухилянта, який намагався виїхати за кордон

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Придбав" наречену з інвалідністю: ДПСУ викрила чергового ухилянта, який намагався виїхати за кордон

Черговий ухилянт / Фото: ДПСУ

Нареченій повідомлено про підозру.

В Україні викрили чергового ухилянта від мобілізації. Він намагався виїхати за кордон, уклавши шлюб з дівчиною, яка має інвалідність.

Про це повідомила ДПСУ.

"Кохання купити не можна, втім, можна придбати наречену... бажано з групою інвалідності", – іронічно зауважили у відомстві.

ДПСУ викрила
ДПСУ викрила "схему" з фіктивним шлюбом для виїзду чоловік за кордон

Деталі

Як зазначають у ДПСУ, пара намагалася реалізувати "схему" виїзду чоловіка за кордон як такого, що здійснює супровід особи з інвалідністю. Прикордонники розкрили її на пункті пропуску Рава-Руська. Так, черговий "шлюб із розрахунку" уклали 20-річний хлопець та 19-річна дівчина з інвалідністю II групи. 

"Від правоохоронців наречена отримала оригінальний весільний подарунок – підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон", – підсумували прикордонники.

ДПСУ викрила
ДПСУ викрила "схему" з фіктивним шлюбом для виїзду чоловік за кордон

Раніше прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною затримали чотирьох чоловіків, які намагалися переплисти річку Тису на надувному човні, "тюнінгованому" пінопластом.

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Дата публікації
Перегляди
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