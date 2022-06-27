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"Придушили в зародку спробу ворога піти вперед": ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Мар'їнки

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"Придушили в зародку спробу ворога піти вперед": ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Мар'їнки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Донеччині окупанти намагалися піти у наступ поблизу міста Мар'їнка.

ЗСУ дали їм перцю і ті накивали п'ятами.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка.

"Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Марʼїнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ знешкодили ворожі ДРГ та відбили штурм на кількох напрямках на Донеччині.

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