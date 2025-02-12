Прифронтова громада на Дніпропетровщині закликає Зеленського звільнити голову ОВА: причина

На думку голови громади, Лисак не ухвалює рішень, які б забезпечили збереження життів і територіальної цілісності Дніпропетровщини.
Депутати прифронтової Новопавлівської сільської громади на Дніпропетровщині закликали президента Володимира Зеленського звільнити Сергія Лисака з посади очільника обласної військової адміністрації.
Про це заявив очільник громади Микола Гаврилов.
Також місцеві депутати звернулися до омбудсмена з проханням провести розслідування щодо недотримання своїх повноважень Дніпропетровською ОВА щодо збереження здоров'я і життя дітей на території Новопавлівської громади.
Крім того, депутати звернулися до Верховної Ради щодо створення тимчасової слідчої комісії.
Вона має розслідувати можливі факти порушення законодавства щодо будівництва, утримання й обслуговування військово-інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині зі сторони Новопавлівської територіальної громади.
"На наш погляд, він (Сергій Лисак – Ред.) не ухвалює тих рішень, які б забезпечили збереження життя і збереження територіальної цілісності у цьому випадку Дніпропетровської області. Дуже хотілося б, щоб це була швидка реакція, тому що, на наш погляд, ситуація досить критична", – стверджує Гаврилов.
Раніше Сергій Братчук відповів, чи атакуватимуть росіяни Дніпропетровщину.
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