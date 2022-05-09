Пригоріла каструля: 13 ефективних способів, щоб очистити поверхню

Часто буває, що на хвилинку відвернешся від плити, а страва відразу пригорає. Не варто засмучуватися і викидати улюблену ємність для приготування їжі. ТСН.ua розповідає про 13 способів, як очистити каструлю від пригару.

Насамперед потрібно уточнити, з якого матеріалу виготовлена ємність. Адже для різних поверхонь підходять різні способи.

Алюміній - такі каструлі є практично в кожному домі і часто дісталися в спадок ще від наших батьків чи бабусь. Вони дуже міцні та пройшли випробування часом. Їх можна чистити будь-яким способом. Нержавіюча сталь - в такій ємності пригорає щось дуже рідко, але все ж таке буває. Якщо ви не знаєте, як відмити каструлю з нержавійки, особливо, якщо пригар з'явився зовні, можете використати оцет та соду. Також добре підійде активоване вугілля та кавова гуща. Емаль - якщо пригоріла емальована каструля, її можна відмити сольовим розчином, рецепт приготування якого ви знайдете в цьому матеріалі. Тефлон - саме такі ємності пригорають найчастіше, але їх дуже легко відчистити. Зробити це можна будь-яким способом.

Як очистити каструлю від пригару та нальоту ззовні швидко та ефективно

Як очистити каструлю від пригару: сода дуже ефективний варіант / pixabay.com

Часто буває, що каструлю потрібно відмити від пригару та інших забруднень саме з зовнішньої сторони. Для цього вам підійдуть підручні засоби для чищення каструль, а також досить міцна губка для чищення.

Спосіб №1: Потрібно швидко очистити каструлю від пригару. Просто натріть її поверхню содою. Залишіть її на 10 хвилин, а потім розітріть та промийте під гарячою водою.

Спосіб №2: Щоб поверхня каструлі знову заблищала, можна використовувати лимонний сік або лимонну кислоту, розбавлену у воді. Вони не лише очистять, але й допоможуть позбутися нальоту та неприємних запахів. Для очищення каструлі від пригару ззовні потрібно змішати лимонний розчин з будь-яким мийним засобом, розтерти на поверхні та залишити на 5 хвилин. А потім змити.

Спосіб №3: Сода з сіллю допоможе відмити пригорілу каструлю з нержавійки та позбавити її нальоту. Для цього потрібно взяти ці два продукти в рівній кількості 100 г та посипати на дно. Налийте 50-70 мл води, щоб утворилася густа "кашка". Залишіть ємність на ніч, а зранку ретельно промийте.

Спосіб №4: Сода та оцет також допоможуть якщо сильно пригоріла емальована каструля або ємність з нержавіючої сталі. А ось для алюмінієвих цей спосіб зовсім не підійде. На дно посуду залийте води, додайте рівну кількість харчової соди та яблучного оцту. Залишіть на кілька годин, а краще на ніч, а потім помийте. Соду також можна змішати з будь-яким мийним засобом.

Кип'ятіння посуду, якщо нічого не допомагає

Якщо пригоріла емальована каструля - найкращий спосіб прокип'ятити її з сольовим розчином / pixabay.com

Якщо жоден засіб для чищення каструль не допомагає позбутися сильного накипу чи пригару, ємність можна прокип'ятити. А щоб результат був ефективнішим, варто використовувати під час кип'ятіння різні речовини.

Спосіб №5: Якщо натерти на терку господарське мило або взяти звичайне рідке мило та намилити ним дно каструлі, а через 30 хвилин залити склянкою води та поставити на сильний вогонь, щоб рідина закипіла, можна позбутися навіть найсильнішого пригару.

Спосіб №6: Найкращий спосіб для алюмінієвих каструль, для якого нам знадобиться сода та оцет. Потрібно насипати трішки соди та налити оцту, розтерти це все губкою, а через 30 хвилин залити водою. Поставити на вогонь, довести до кипіння та потім потримати ще 20 хвилин на плиті.

Спосіб №7: Потрібно виварити невелику каструлю? Не біда - зніміть всі дерев'яні і пластикові деталі та помістіть її в тазик. Зачистіть посуд содою, а потім залийте водою (пам'ятайте на 2 л потрібно не менше 200 г соди). Поставте тазик на вогонь і доведіть до кипіння на середньому вогні. Дістаньте каструлю і помийте її. Цей спосіб також чудово підходить, якщо ви не знаєте, як почистити каструлю ззовні.

Спосіб №8: Якщо ви забули каструлю на плиті і їжа в ній повністю згоріла, ви ще можете врятувати посуд. Потрібно прокип'ятати її у воді з оцтом та лимонною кислотою. Однак потрібно бути максимально акуратним, адже це один з нещадних методів. Спочатку проваріть в ємності 400 мл води з 50 мл оцту та пачкою лимонної кислоти. Тепер можна зняти шар бруду з дна. Коли все відчиститься, додатково прокип'ятіть 20-30 хвилин всю каструлю в тазику з водою, лимонною кислотою і оцтом. Попередньо не забудьте зняти всі пластикові і дерев'яні деталі.

Спосіб №9: Якщо у вас пригоріла емальована каструля найкраще приготувати сольовий розчин. На 1 літр води потрібно 5-6 столових ложок солі. Отриманий розчин потрібно залити в ємність на кілька годин. А якщо прокип'ятити, то можна позбутися навіть застарілого пригару. Після цього додатково промийте губкою та мийним засобом.

Як відчистити каструлю ззовні та всередині від пригару незвичайними способами

Кавова гуща: незвичний спосіб, щоб очистити каструлю від пригару / pixabay.com

Існують і зовсім незвичайні народні рецепти, які допомагають очистити каструлю від пригару. Варто спробувати їх, якщо інші засоби не допомогли.

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Спосіб №10: Коли будете пити каву, не спішіть викидати кавову гущу, адже вона може пригодитися для того, аби відчистити каструлю від пригару та нальоту. Її потрібно нанести на дно посудини та добре протерти його йоржиком. Залиште на 1 годину, а потім промийте. Так ви ще й позбудетесь неприємного запаху.

Спосіб №11: В кожному домі в аптечці можна знайти активоване вугілля. Воно допоможе і в боротьбі з каструльою, яка пригоріла. Таблетки потрібно розтерти в порошок і нанести його на дно посудини. Залиште на півгодини, потім залийте гарячою водою і вимийте губкою з мийним засобом. Залиште ще на 30 хвилин і остаточно змийте.

Спосіб №12: Екстремальним методоб очищення можна назвати використання холоду. Дно ємності потрібно натерти лимонною кислотою чи содою, налити 2 см води та поставити до морозильної камери. Через кілька годин дістаньте, щоб каструля розморозилася. Коли лід знову перетвориться на воду, забруднення можна буде легко відмити.

Спосіб №13: Якщо вам потрібно вимити керамічну каструлю, візьміть спирт. Внутрішню поверхню потрібно натерти спиртом та залишити на 30 хвилин. Потім налийте води та прокип'ятіть протягом 20 хвилин. Остудіть та можете відмивати м'якою губкою.