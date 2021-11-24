Пригостив друзів під виглядом солодощів: на Житомирщині у гімназії побутовою хімією отруїлися 11 учнів

Пригостив друзів під виглядом солодощів: на Житомирщині у гімназії побутовою хімією отруїлися 11 учнів

На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують всі обставини інциденту.

На Житомирщині поліція з’ясовує обставини отруєння 11 учнів гімназії в селі Дівочки через вживання побутової хімічної речовини.

Про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.

"Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс із дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010-2012 років народження.

На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо:

У Полтаві на вулиці перехожі знайшли ледь притомну дівчину-підлітка, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці з'ясовують, хто напоїв неповнолітню. Дівчину забрали до лікарні з діагнозом "алкогольне отруєння".

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