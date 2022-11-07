Пригожин, не дивлячись на неефективність і шалені втрати ПВК "Вагнер" в Україні, продовжує вербувати засуджених - ISW

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил. Завербовані з російських колоній окупанти мруть в Україні, як мухи.

Про це йдеться у звіті американського інстуту вивчення війни (ISW).

Так, Пригожин відмовився коментувати запитання журналіста щодо вербовок у колоніях Красноярського краю, незважаючи на те, що раніше відкрито обговорював участь ув’язнених у війні з російськими ЗМІ, такими як RiaFan.

Російське опозиційне видання The Insider встановило, що понад 500 в’язнів, завербованих у загони Вагнера, загинули за останні два місяці. Видання додає, що "Вагнер" втратив в Україні від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені складають значну частину сил "Вагнера" в Україні.

Українські спецслужби також раніше повідомляли, що багато інфекційних в'язнів заразили війська "Вагнера", на що Пригожин відповів, що не проводить дискримінації за ознакою хвороби.

Нагадаємо, що "кухар Путіна" Євген Пригожин, який був засуджений до 13 років в'язниці за грабіж, шахрайство та крадіжку, відкрито плює на місцеву владу, без дозволу відкриваючи свої Центри в містах, та заробляє собі політичні бали на майбутнє.

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