Пригожин вистрибує з штанів, щоб вислужитися перед Путіним і показати переваги ПВК "Вагнер" над Міноборони РФ

Приватна військова компанія "Вагнер" намагається утвердити перевагу над Міністерством оборони Росії.
Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує намагатися утвердити свою перевагу над Міністерством оборони Росії та звичайними російськими сухопутними силами.
Про це йдеться у щоденному аналізі військових дій в Україні американського інституту вивчення війни (ISW).
У своєму аналізі Інститут посилається на відео, опубліковане в Мережі 13 жовтня, на якому військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ в невстановленому місці Херсонської області скаржаться, що від початку війни воюють у цьому районі без перерв і ротацій. Вояки повідомили, що в них один БТР на 80 осіб, що значно обмежує їх маневреність.
Після розповсюдження відео 14 жовтня телеграм-канал групи Вагнера повідомив, що керівництво приватної військової компанії передало 4 позашляховики 126-му батальйону берегової оборони для підтримки їхніх зусиль з утримання лінії фронту в Херсонській області.
"Це свідчить про те, що фінансист Групи Вагнера Євгеній Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити сили Групи Вагнера від звичайних сил МО. Передача основного обладнання підрозділу звичайних російських сухопутних сил може бути неявною критикою очевидної неспроможності МО забезпечити такими потребами своїх солдатів", - йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, що співробітник ПВК "Вагнера" та працівниця ФСБ прилетіли до Франції і попросили про політичний притулок. Тепер ці двоє дають свідчення в межах розслідування воєнних злочинів РФ.
Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників з російських колоній для війни в Україні. До лав ПВК він завербував маніяка-канібала.
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