Пригожин вистрибує з штанів, щоб вислужитися перед Путіним і показати переваги ПВК "Вагнер" над Міноборони РФ

Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує намагатися утвердити свою перевагу над Міністерством оборони Росії та звичайними російськими сухопутними силами.

Про це йдеться у щоденному аналізі військових дій в Україні американського інституту вивчення війни ( ISW ).

У своєму аналізі Інститут посилається на відео, опубліковане в Мережі 13 жовтня, на якому військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ в невстановленому місці Херсонської області скаржаться, що від початку війни воюють у цьому районі без перерв і ротацій. Вояки повідомили, що в них один БТР на 80 осіб, що значно обмежує їх маневреність.

Після розповсюдження відео 14 жовтня телеграм-канал групи Вагнера повідомив, що керівництво приватної військової компанії передало 4 позашляховики 126-му батальйону берегової оборони для підтримки їхніх зусиль з утримання лінії фронту в Херсонській області.

"Це свідчить про те, що фінансист Групи Вагнера Євгеній Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити сили Групи Вагнера від звичайних сил МО. Передача основного обладнання підрозділу звичайних російських сухопутних сил може бути неявною критикою очевидної неспроможності МО забезпечити такими потребами своїх солдатів", - йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що співробітник ПВК "Вагнера" та працівниця ФСБ прилетіли до Франції і попросили про політичний притулок. Тепер ці двоє дають свідчення в межах розслідування воєнних злочинів РФ.

Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників з російських колоній для війни в Україні. До лав ПВК він завербував маніяка-канібала.

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