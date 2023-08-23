"Прігожин Женя — 1 шт": Мережа вибухнула мемами через авіакатастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" – фото

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на катастрофу літака, який належав Пригожину.

Увечері 23 серпня в російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795, на борту якого міг перебувати ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Станом на 23:00 23 серпня "Росавіація" підтвердила загибель Пригожина та його найближчого соратника, неонациста Дмитра Уткіна, позивним якого була названа ПВК.

Інформацію про падіння літака російського терориста прокоментував президент США Джо Байден.

"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", — сказав президент США.

Тим часом українці не просто не здивувалися, а неабияк зраділи звістці, тож не забарилися з реакцією. ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про падіння літака Пригожина та його смерть.

Мережа вибухнула мемами через інформацію про смерть Пригожина Фото: Perepichka NEWS

Канал Perepichka NEWS відреагував на подію відео святкового салюту з Курська, де 23 серпня перебував очільник Кремля Володимир Путін.

Меми на честь падіння літака Пригожина Фото: ГРОМ

Тим часом західні експерти активно коментують ймовірну загибель Євгенія Пригожина. Там вважають, що до його ліквідації причетний диктатор Путін.

А кількість мемів про смерть Пригожина зростає.

ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про падіння літака Пригожина та його нібито смерть Фото: соцмережі

ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про падіння літака Пригожина та його нібито смерть Фото: соцмережі

ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про падіння літака Пригожина та його нібито смерть Фото: соцмережі

Ані Лорак заспівала прощальну пісню.

Меми до падіння літака Пригожина Фото: соцмережі

Пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак Пригожина збили російські засоби ППО.