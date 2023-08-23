"Прігожин Женя — 1 шт": Мережа вибухнула мемами через авіакатастрофу літака ватажка ПВК "Вагнер" – фото

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на катастрофу літака, який належав Пригожину.
Увечері 23 серпня в російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795, на борту якого міг перебувати ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.
Станом на 23:00 23 серпня "Росавіація" підтвердила загибель Пригожина та його найближчого соратника, неонациста Дмитра Уткіна, позивним якого була названа ПВК.
Інформацію про падіння літака російського терориста прокоментував президент США Джо Байден.
"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", — сказав президент США.
Тим часом українці не просто не здивувалися, а неабияк зраділи звістці, тож не забарилися з реакцією. ТСН.ua зібрав найкращі меми та жарти про падіння літака Пригожина та його смерть.
Канал Perepichka NEWS відреагував на подію відео святкового салюту з Курська, де 23 серпня перебував очільник Кремля Володимир Путін.
Тим часом західні експерти активно коментують ймовірну загибель Євгенія Пригожина. Там вважають, що до його ліквідації причетний диктатор Путін.
А кількість мемів про смерть Пригожина зростає.
Ані Лорак заспівала прощальну пісню.
Пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак Пригожина збили російські засоби ППО.
І наше улюблене.
"Ужин подан."
Нагадаємо, раніше, 17 липня, коли на Кримському мосту пролунали гучні вибухи, Мережею також ширилися меми про підрив.
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