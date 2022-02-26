Прихід "русского міра": з'явилися фото селища під Маріуполем, яке потрапило під авіаудар

Прихід "русского міра": з'явилися фото селища під Маріуполем, яке потрапило під авіаудар

Загинули щонайменше дві людини.

Російські війська завдали авіаудару по селищу Сартана під Маріуполем.

Фото зруйнованого населеного пункту опублікував у своєму Тelegram-каналі Pravda Gerashchenko радник голови МВС України Антон Геращенко.

Фото: Тelegram-канал Pravda Gerashchenko

Фото: Тelegram-канал Pravda Gerashchenko

Ворожа авіація перетворила селище на руїну. На знімках видно, що поприлітало просто в будинки. Деякі будови зруйновані вщент. В деяких - трохи вціліли стіни та вікна.

Фото: Тelegram-канал Pravda Gerashchenko

Геращенко також нагадав, що внаслідок ворожого авіаудару загинули дві людини та четверо поранені.

Фото: Тelegram-канал Pravda Gerashchenko

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Маріуполь. В результаті загинули троє людей та троє отримали поранення, серед них дитина.