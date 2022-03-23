Прихильниця "руського міра" здавала позиції ЗСУ у Слов'янську: фото

Також вона закликала українських воїнів скласти зброю та здатися.

У Слов’янську Донецької області правоохоронці затримали прихильницю "руського міра", яка здавала позиції українських військових через власну соцмережу.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

За місцем проживання жінки поліцейські вилучили два мобільних телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флеш носій.

"Мешканка Слов’янська - двірник - відкрито підтримує "руський мір". На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також призивала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, жінка розповідала про переміщення військової техніки, місця її дислокації та автомобільні шляхи, через які можна потрапити до міста.

Прихильницю "руського міра" доправили до відділу поліції.

Нагадаємо, Нацгвардія затримала подружжя диверсантів, яке шпигувало для ФСБ.