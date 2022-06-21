"Прихильники "руZкого міра": 38-річного хмельничанина і його спільницю засудили за поширення роспропаганди

Суд виніс вирок двом проросійським пропагандистам.

Хмельницький міськрайонний суд призначив двом проросійським пропагандистам до 5 років позбавлення волі за заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Про це сьогодні, 21 червня, повідомили в Управлінні СБУ у Хмельницькій області.

"Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 38-річному хмельничанину та його спільниці - активним прихильникам "руZZького міра", - йдеться у повідомленні.

За даним слідства, навесні 2014 року фігурант координував у західній частині України проросійське громадсько-політичне об'єднання "Союз граждан Украины". У той час він провів дві відеоконференції на сайті щодо політичних подій в Україні.

"Чоловік публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України і підтримував так званих "ополченців", наголошуючи на необхідності надавати їм усіляке сприяння і фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Відеоконференції на сайті переглянуло понад 5 тисяч осіб.

Тоді ж зі своєю знайомою він розповсюджував серед хмельничан газету "Новороссия". Друковане періодичне видання мало заклики об'єднати всі "ісконно рускіє зємли" та відновити межі СРСР або навіть розширити їх, фізично знищити керівництво України, що прийшло до влади після подій на Євромайдані. Також були заклики до прихильників озброюватися і захищати "Новоросію".

Двом зловмисникам за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст.110 Кримінального кодексу України) суд призначив покарання – 5 років позбавлення волі.

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