Прихильники УПЦ МП на Хмельниччині влаштували хресний хід, попри заборону ОВА (фото)

Натомість пов'язані з УПЦ МП канали в Telegram зухвало діляться фото і відео з хресного ходу.

У понеділок, 19 серпня, з Кам'янця-Подільського до Почаївської лаври (Тернопільска область) вирушила численна колона прихильників УПЦ МП. Віряни Московського патріархату влаштували хресний хід попри заборону Хмельницької ОВА на проведення масових зібрань.

"Спільний наказ Хмельницької ОВА та Хмельницького обласного ТЦК та СП: заборона проведення масових релігійних заходів з 16 до 25 серпня", – нагадали у Кам'янець-Подільській міській раді.

20 серпня у мережі з'явилися повідомлення про напружену ситуацію поблизу села Чемерівці Кам'янець-Подільського району. Там нібито для паломників заблокували рух.

Очільник Чемеровецької територіальної громади Олександр Собань зазначив, що напруженої ситуації не було. Вірянам УПЦ МП лише вказали на йти в обхід, а не центром селища.

"Ми не пускаємо їх через центр Чемерівців останні 5 років. У нас поряд є об'їзна дорога, і останні 5 років вони нею проходили. Я не маю нічого проти Бога, але я проти російської церкви, - прокоментував сайту "Є" голова Чемеровецької територіальної громади Олександр Собань.

Натомість пов'язані з УПЦ МП канали Telegram, в адміністраторів яких раніше уже проводили обшуки СБУ, зухвало діляться фото і відео з хресного ходу.

Хресний хід УПЦ МП на Хмельниччині відбувається, попри заборону ОВА (9 фото)

Хресний хід УПЦ МП / Фото Перший козацький

Ось один із таких постів, де прихильники УПЦ МП рішення державних органів влади беруть у лапки.

Зауважимо, що минулого року аналогічний хресний хід вірян УПЦ МП до Почаївської лаври, попри заборону, також відбувся.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Документ відкриває шлях до заборони діяльності УПЦ Московського патріархату.

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