Приходив до закладу і намагався втертися у довіру: у спортшколі в Харкові чоловік чіплявся до неповнолітніх дівчат

Приходив до закладу і намагався втертися у довіру: у спортшколі в Харкові чоловік чіплявся до неповнолітніх дівчат

Батько однієї з юних спортсменок звернувся до поліції.

У Харкові в холі одного зі спортивних закладів невідомий чоловік чіплявся до неповнолітніх дівчат. Він впродовж кількох днів "чергував" у фойє і намагався завести знайомство з неповнолітніми.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

До поліції Харкова звернувся місцевий житель і повідомив, що ось уже кілька днів до його 15-річної доньки намагається втертися у довіру дорослий чоловік. Він щоразу очікує її у холі спортивного закладу і чіпляється до неї.

"Заявник повідомив, що незнайомий чоловік протягом декількох днів підходив до його неповнолітньої доньки та намагався зав’язати знайомство. Особу вказаного чоловіка встановлено, ним виявився 47-річний мешканець Харківської області. Для перевірки всіх обставин події слідчим відкрито кримінальне провадження", - повідомили у пресслужбі поліції регіону.

Відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Харкові чоловіка, який розбещував дітей, відправили до в'язниці на вісім років.

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