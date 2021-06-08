Прихопила подушку та печиво: на Черкащині 62-річна жінка стрибнула до криниці після перегляду новин

Жінка отримала незначні травми.

У селі Вознесенське, що у Черкаській області, 62-річна жінка потрапила до криниці. З’ясувалося, що вона забралася туди з власної волі.

Про це пише Золотоноша City.

Діставати жінку з криниці допомагали сусіди. За їх словами, жінка пробула в колодязі понад добу.

"Очевидно, приводом для свідомої хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників. Вона зібрала у сумку нехитрий пожиток: подушку, деякі речі, ще й печива прихопила", - йдеться у повідомленні.

Також читайте В Івано-Франківській області жінка впала у криницю та загинула

Після стрибка на 20-метрову глибину вона вціліла. Рятувальники дістали нещасну та передали бригаді швидкої допомоги.

За інформацією медиків, після такого падіння жінка легко відбулася. У неї виявили перелом лівого стегна та правої гомілки. З цими травмами пенсіонерку транспортували до Золотоніської багатопрофільної лікарні.

Читайте також:

У Рівненській області дістали жінку з 30-метрової криниці

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання