Прихопила подушку та печиво: на Черкащині 62-річна жінка стрибнула до криниці після перегляду новин

Жінка отримала незначні травми.
У селі Вознесенське, що у Черкаській області, 62-річна жінка потрапила до криниці. З’ясувалося, що вона забралася туди з власної волі.
Про це пише Золотоноша City.
Діставати жінку з криниці допомагали сусіди. За їх словами, жінка пробула в колодязі понад добу.
"Очевидно, приводом для свідомої хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників. Вона зібрала у сумку нехитрий пожиток: подушку, деякі речі, ще й печива прихопила", - йдеться у повідомленні.
Після стрибка на 20-метрову глибину вона вціліла. Рятувальники дістали нещасну та передали бригаді швидкої допомоги.
За інформацією медиків, після такого падіння жінка легко відбулася. У неї виявили перелом лівого стегна та правої гомілки. З цими травмами пенсіонерку транспортували до Золотоніської багатопрофільної лікарні.
Читайте також:
- На Прикарпатті з криниці витягли мертву людину
- У Рівненській області жінка впала в 30-метрову криницю та дивом не отримала жодного перелому
- У Львівській області пенсіонерка впала в 4-метрову криницю і вижила