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Прихопила подушку та печиво: на Черкащині 62-річна жінка стрибнула до криниці після перегляду новин

Прихопила подушку та печиво: на Черкащині 62-річна жінка стрибнула до криниці після перегляду новин

zoloto.city

Жінка отримала незначні травми.

У селі Вознесенське, що у Черкаській області, 62-річна жінка потрапила до криниці.  З’ясувалося, що вона забралася туди з власної волі.

Про це пише Золотоноша City.

Діставати жінку з криниці допомагали сусіди. За їх словами, жінка пробула в колодязі понад добу

"Очевидно, приводом для свідомої хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників. Вона зібрала у сумку нехитрий пожиток: подушку, деякі речі, ще й печива прихопила", - йдеться у повідомленні. 

Після стрибка на 20-метрову глибину вона вціліла. Рятувальники дістали нещасну та передали бригаді швидкої допомоги. 

За інформацією медиків, після такого падіння жінка легко відбулася. У неї виявили перелом лівого стегна та правої гомілки. З цими травмами пенсіонерку транспортували до Золотоніської багатопрофільної лікарні.

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