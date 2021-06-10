Приховувала вагітність і пологи: під Житомиром у будинку породіллі знайшли тіло новонародженої дитини

Жінка звернулася до медиків після пологів, а ті повідомили до поліції.

У Житомирській області до лікарні у Любарі госпіталізували жінку з післяпологовими ускладненнями. Вдома у породіллі правоохоронці виявили заховане у ковдру тіло новонародженої дитини.

Про це повідомляє "Суспільне".

За інформацією правоохоронців, медики розповіли поліції про госпіталізацію 37-річної жінки, яка мала ускладнення після самостійних пологів. Сама пацієнтка через свій стан чітких пояснень дати не змогла.

Правоохоронці вирушили додому до породіллі і виявили там тіло немовляти, замотане у ковдру. За попереднім висновком судово-медичних експертів, дитина народилася живою.

Причину смерті встановлять після проведення гістологічної експертизи.

Відомо, що породілля на обліку у лікаря увесь період вагітності не перебувала, а також нікому про свій стан не розповідала. У жінки на вихованні є троє малолітніх дітей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).

У разі доведення вини, жінці може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що у Вінницькій області до пологового будинку звернулася жінка, яка півтора місяця тому залишила тут немовля. Зараз вона хоче повернути собі дитину.

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