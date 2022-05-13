Нові штрафи за приховування автомобільних номерів та незаконне їх використання / Фото: pixabay.com

Приховуєш автомобільний номер - будеш покараний: в Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв

Приховуєш автомобільний номер - будеш покараний: в Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв

Група народних депутатів хоче посилити відповідальність за незаконне використання автомобільних номерів та їхнє приховування. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що чекає на українців.

Як повідомив у фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, за неправомірне використання автомобільних номерів або їхнє приховування в Україні можуть збільшити штрафи. Група народних депутатів вже підготувала відповідний законопроєкт №7365 та внесла його до Верховної Ради. Водночас він вже був схвалений парламентським комітетом з правоохоронної діяльності.

Відповідно до проєкту закону, до Кодексу України про адміністративні порушення додається нова стаття 121-3 "Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів". За такі порушення водії будуть отримувати покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (це 850 гривень):

експлуатація транспортного засобу без використання номерного знаку;

управління транспортним засобом з номерним знаком, який не належить цьому засобу або не відповідає встановленим в законодавстві нормам;

управління транспортним засобом, номерний знак якого встановлений у невідповідному місці, неосвітлений, перевернутий чи закритий іншим предметом;

нанесення будь-якого стороннього покриття на номерний знак чи застосування інших матеріалів, які можуть ускладнити ідентифікацію номера;

забруднення номерного знаку, якщо воно не дозволяє чітко визначити його номер;

скоєння інших дій, які допомагають умисно приховати номерний знак.

За незаконно встановленні автомобільні номери таких структур пропонують запровадити штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (це 1700 гривень):

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Національна гвардія України;

Збройні сили України;

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державна спеціальна служба транспорту;

Державна служба з надзвичайних ситуацій;

Національна поліція України.

Також новий законопроєкт запровадить і нову систему отримання номерів для транспортного засобу. Власники автомобіля можуть обрати літерно-числову комбінацію номерного знака прямо в особистому кабінеті, а потім самостійно замовити його виготовлення у суб'єкта господарювання.