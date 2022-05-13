Приховуєш автомобільний номер - будеш покараний: в Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв

Група народних депутатів хоче посилити відповідальність за незаконне використання автомобільних номерів та їхнє приховування. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що чекає на українців.
Як повідомив у фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, за неправомірне використання автомобільних номерів або їхнє приховування в Україні можуть збільшити штрафи. Група народних депутатів вже підготувала відповідний законопроєкт №7365 та внесла його до Верховної Ради. Водночас він вже був схвалений парламентським комітетом з правоохоронної діяльності.
Відповідно до проєкту закону, до Кодексу України про адміністративні порушення додається нова стаття 121-3 "Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів". За такі порушення водії будуть отримувати покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (це 850 гривень):
- експлуатація транспортного засобу без використання номерного знаку;
- управління транспортним засобом з номерним знаком, який не належить цьому засобу або не відповідає встановленим в законодавстві нормам;
- управління транспортним засобом, номерний знак якого встановлений у невідповідному місці, неосвітлений, перевернутий чи закритий іншим предметом;
- нанесення будь-якого стороннього покриття на номерний знак чи застосування інших матеріалів, які можуть ускладнити ідентифікацію номера;
- забруднення номерного знаку, якщо воно не дозволяє чітко визначити його номер;
- скоєння інших дій, які допомагають умисно приховати номерний знак.
За незаконно встановленні автомобільні номери таких структур пропонують запровадити штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (це 1700 гривень):
- Національна гвардія України;
- Збройні сили України;
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Державна спеціальна служба транспорту;
- Державна служба з надзвичайних ситуацій;
- Національна поліція України.
Також новий законопроєкт запровадить і нову систему отримання номерів для транспортного засобу. Власники автомобіля можуть обрати літерно-числову комбінацію номерного знака прямо в особистому кабінеті, а потім самостійно замовити його виготовлення у суб'єкта господарювання.