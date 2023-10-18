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Прикарпатські енергетики закликали громадян припинити закидати взуття на лінії електропередач

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Прикарпатські енергетики закликали громадян припинити закидати взуття на лінії електропередач

Фото: Facebook/Прикарпаттяобленерго

Проблема “покинутих” кросівок на повітряних лініях електромереж залишається актуальною протягом багатьох років.

У кількох мікрорайонах Івано-Франківська енергетики виявили взуття на електромережах. Ці “знахідки” можуть призвести до аварійних знеструмлень та летальних випадків.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці “Прикарпаттяобленерго”.

“Такі ігри по-справжньому небезпечні. Проблема “покинутих” кросівок на повітряних лініях електромереж залишається актуальною протягом багатьох років. До прикладу, взуття з фотографій можна зустріти на лініях електропередач Івано-Франківська та навколишніх сіл. Проте фахівці АТ “Прикарпаттяобленерго” застерігають про наслідки від нехтування електричної безпеки”, — йдеться у дописі. 

Енергетики закликають батьків поговорити дітьми та пояснити небезпеку таких пустощів.

“Якщо намагатися закинути кросівку на електропровід, останній може обірватися і вдарити електричним струмом на смерть. Також закидування взуття на лінії електропередач може спричинити коротке замикання, пошкодити мережі і, як наслідок, спричинити аварійні знеструмлення світла”, — повідомляють енергетики. 

Повідомити про “висячі кросівки” можна на гарячу лінію “Прикарпаттяобленерго” за номером телефону: 0800504020.

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Дата публікації
Перегляди
681
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