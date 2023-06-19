Прикарпаття накрила негода: через підняття рівня води заблоковано два села

Також ускладнений проїзд до семи населених пунктів.

Станом на ранок 19 червня на Прикарпатті, у Верховинському районі, через сильні дощі та грози два села залишаються повністю заблокованими. У них проживає близько 600 людей.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Наразі населені пункти у Білоберізькій громаді залишаються без транспортного сполучення. Зазначається, що у селі Кохан ізольованими залишаються 70 жителів, а у Чорній Річці - понад 500 людей.

За словами очільниці ОВА, на проблемних ділянках працює спецтехніка, фахівці ведуть відновлювальні роботи.

"У селах, які вчора були знеструмлені через негоду, відновили електропостачання", - повідомила Онищук. До слова, електропостачання було відсутнє в 11 населених пунктах.

Також у ДСНС повідомили, що ускладнений проїзд до семи населених пунктів: Красноїлля, Замагора, Голови, Перехресне, Голошино, Грамотне та Пробійнівка.

Нагадаємо, на Прикарпатті через негоду було розмито дорогу місцевого значення, а також ускладнений проїзд до кількох сіл Верховинського району. Підтоплені присадибні ділянки. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

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