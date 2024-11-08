Прикидались ТЦК і вибивали гроші з чоловіків: викрито злочинну групу (фото)

Злочинну схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне "патрулювання" вони могли отримувати від 40 тис. грн.

Одеські правоохоронці ліквідували злочинну групу, члени якої видавали себе за представників ТЦК та поліції і вибивали гроші з чоловіків мобілізаційного віку.

Про це повідомила Нацполіція України.

До поля зору правоохоронців потрапила група людей, які, видаючи себе за представників ТЦК та поліції, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку.

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Зловмисники у військовій та поліцейській формі погрожували затриманим чоловікам примусовим доправленням до ТЦК, водночас пропонували не робити цього за оплату. Якщо ж "затримані" відмовлялися – фігуранти вдавались до фізичного та психологічного насильства.

Так, одного разу члени злочинної групи вичікували чоловіка неподалік його дому. Вони звинуватили свою жертву в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доправити його до ТЦК. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, почали бити по ногах, тулубу та голові. Після цього фігуранти заявили чоловікові, що той повинен негайно заплатити, якщо хоче уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав зловмисникам понад 3000 дол.

Злочинну схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне таке "патрулювання" спільники могли отримувати від 40 тис. грн.

У поліції зауважили, що одним з учасників групи виявився експрацівник міліції, який після служби був обвинувачений за кількома кримінальними провадженнями. Ще двоє фігурантів неодноразово мали проблеми із законом за скоєння низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки.

Правоохоронці спіймали змовників "на гарячому". У фігурантів провели обшуки і вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Також було вилучено і спрямовано на експертне дослідження зброю, порошкоподібну речовину та засоби для вживання наркотиків.

Учасників злочинної групи затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм підозру у вимаганні. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність викритих чоловіків до інших злочинів. Під час слідства діям фігурантів може буде надана додаткова правова кваліфікація.

В Одесі ліквідували злочинну групу, які під виглядом ТЦК і поліції вимагали грошей з чоловіків / Фото: Нацполіція України

В Одесі ліквідували злочинну групу, які під виглядом ТЦК і поліції вимагали грошей з чоловіків / Фото: Нацполіція України

В Одесі ліквідували злочинну групу, які під виглядом ТЦК і поліції вимагали грошей з чоловіків / Фото: Нацполіція України

В Одесі ліквідували злочинну групу, які під виглядом ТЦК і поліції вимагали грошей з чоловіків / Фото: Нацполіція України

В Одесі ліквідували злочинну групу, які під виглядом ТЦК і поліції вимагали грошей з чоловіків / Фото: Нацполіція України

До слова, у жовтні стало відомо про начебто вбивство в передмісті Одеси Геннадія Бейбутяна – очільника громадської організації, яка допомагає працівникам ТЦК затримувати на вулицях ухилянтів. Однак виявилося, що він живий.

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