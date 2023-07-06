Прикидався нещасною жінкою та виманював гроші: на Полтавщині затримано афериста

У Полтавській області чоловік створив сторінку в соціальній мережі, завантажив знайдену в Інтернеті фотографію незнайомої жінки та від її імені виманював гроші у чоловіків.

Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Потерпілим він представлявся вдовою загиблого під час обстрілу м. Маріуполь, яка виховує малолітнього сина та має скрутне матеріальне становище.

Вважаючи, що допомагають жінці, чоловіки перераховували гроші на банківську картку зловмисникові.

Під час досудового розслідування встановлено, а в суді доведено кілька фактів шахрайства. Сума завданих громадянам збитків сягає понад 230 тисяч грн.

Крім цього, через месенджер облікового запису зловмисник надсилав користувачам Мережі зображення порнографічного характеру.

За скоєні кримінальні правопорушення Лубенським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 6 років. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, жителька Тернопільської області переказала іноземцеві, з яким познайомилася в соцмережах, 38 тисяч гривень. Після цього чоловік зник, а потерпіла звернулася до поліції.

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