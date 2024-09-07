Прикинувся дівчиною та ошукав військового: на Хмельниччині судитимуть шахрая

Чоловік виманив у односельця майже пів мільйона гривень.

На Хмельниччині 19-річний чоловік створив фейкову сторінку в Інстаграм та виманив у військового майже пів мільйона гривень. Він писав йому від імені дівчини.

Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

Шахрай під жіночим іменем писав до 22-річного односельця, який перебував на фронті, та виманював у нього гроші нібито на лікування та інші потреби.

"Коли сума сягнула майже пів мільйона, потерпілий вирішив перевірити, кому він скидав гроші. За допомогою одного з месенджерів він розсекретив свого знайомого", - повідомили у прокуратурі.

За фактами шахрайства та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України) було відкрито кримінальне провадження.

Після завершення досудового розслідування прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури направили обвинувальний акт стосовно 19-річного чоловіка до суду.

Нагадаємо, у Києві затримали шахрайку, яка обдурила 82-річну жінку, забравши всі її заощадження. Вона назвалася їй лікаркою.

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