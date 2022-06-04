Прикинувся валізою: на кордоні затримали 19-річного ухилянта, який сховався у багажнику авто (відео)

Прикинувся валізою: на кордоні затримали 19-річного ухилянта, який сховався у багажнику авто (відео)

У ніч проти 4 червня військовослужбовці Чопського загону знайшли у багажнику автомобіля 19-річного юнака, який хотів незаконно перетнути державний кордон України.

У такий оригінальний спосіб юнак хотів втекти з України, щоб не йти служити в армію. Правопорушника виявили у пункті пропуску "Малий Березний".

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками. За вказівкою прикордонників невідомий вийшов з автомобіля та пред’явив свій паспортний документ. Затриманий виявився 19-річним жителем Закарпаття", - повідомляють у ДПСУ.

На місце події викликали співробітників Національної поліції. Після завершення відповідних процесуальних заходів ухилянт та водій, який його перевозив, покинули пункт пропуску у компанії слідчого Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській обл.

Як наголосили у відомстві, хлопця буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Відносно водія направлено повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомляли раніше, російські військові протягом 4 червня кілька разів обстріляли та завдали ударів по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей.

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