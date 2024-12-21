Прикинувся жінкою: на кордоні затримали чергового ухилянта з підробленими документами

Ентузіаст сподівався, що аферу з перевтіленням не викриють.

Прикордонники викрили особу з підробленими документами, яка намагалася незаконно перетнути кордон. Чоловік прикинувся жінкою, щоб виїхати з України.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Як стало відомо, до пункту пропуску "Угринів" на виїзд з України прибула особа, яка на контроль надала документи на ім'я жінки. Прикордонники одразу помітили ознаки підробки паспортного документа.

"За декілька хвилин виявилося, що дівчиною на ім'я Олександра насправді є 22-річний житель столиці Андрій", - зазначили у відомстві.

Втім головний герой "магічного перевтілення", додають у ДПСУ, продовжував розповідати прикордонникам, що з дитинства відчуває себе жінкою. Але такий рольовий конфлікт лише викликав сумніви у правоохоронців.

"З’ясувалося, що чоловік мав дружину, жив звичайним сімейним життям, а перед самою поїздкою за кордон вирішив розлучитися. Втім, залишати свою другу половинку він не збирався. Прикордонники не здивувалися, коли серед пасажирів автобуса знайшли і його колишню. Ймовірно, метою такого б’юті-маскування було лише прагнення чоловіка перетнути кордон", - повідомили прикордонники.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.

"Чоловік у супроводі співробітників Нацполіції повернувся до України. А от його колишня без докорів сумління попрямувала далі за кордон", - підсумували у ДПСУ.

Раніше на кордоні затримали військового, який залишив місце служби та втік до Румунії. Чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і зрозумів, що не може залишатися за кордоном.

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