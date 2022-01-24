Прикмети і заборони для вагітних: міф чи правда, з’ясовуємо з експертами

Прикмети і заборони для вагітних: міф чи правда, з’ясовуємо з експертами

Під час вагітності можна дивитися лише на гарне, не дозволяється купувати малюкові речі та рвати сусідські яблука. Певні народні прикмети про вагітність переходять з покоління в покоління вже не одне десятиліття. Різноманітні заборони: правда чи міф? ТСН.ua з'ясовував разом с експертами.

Етнографиня Тетяна Пошивайло вважає, що заборони та народні прикмети для вагітних сягають своїм корінням ще дохристиянських часів, коли людям важко було зрозуміти та пояснити природу певних явищ. А ще передавався досвід попередніх поколінь. Практично всі попередження мали ціль “не нашкодити”, тому що вірили — породілля має особливий зв’язок з Богом, адже “вона з небес приймала душу”.

Отже, які існують заборони та народні прикмети про вагітність та чи всіх їх можна назвати міфами?

Народні прикмети: що не можна робити вагітним

Народні прикмети про вагітність забороняли гладити кішку, тому що дитина народиться волохатою / Pexels

Під час вагітності не можна стригти волосся — наші предки вважали, що на кінчиках волосся міститься життєва сила людини, а тому існували прикмети для вагітних, які забороняли стригти локони, тому що цим жінка вкорочує життя своєму ненародженому малюку. Ця заборона, ймовірніше, пішла від традиції обрізати волосся жінкам, які “нагуляли” дитину. А ось дитяча лікарка Лідія Бабич вважає, що “На перинатальну смертність стрижка жінки ніяк не впливає. Це має зовсім інші причини.” Також читайте Чому не святкують 40 років — традиції, заборони, повір’я Вагітній забороняється гладити кішку, тому що дитина народиться волохатою — перинатальна психологиня Наталія Мовчан вважає, що так, ймовірно, жінок застерігали від різноманітних інфекцій, які можуть поширювати тварини (особливо безхатьки). Проте не варто відразу віддавати свого домашнього улюбленця, адже існує набагато більша вірогідність захворіти токсоплазмозом (паразитарне захворювання людини і тварин) через немиті фрукти або погано оброблене сире м’ясо. А гінекологиня Ірина Лучицька заспокоює майбутніх мам: “Дитина взагалі може народжуватися з пушковим волоссям по цілому тілу. Воно потім злізає.” Майбутній породіллі не можна вишивати або в’язати, а також піднімати вгору руки — народні прикмети про вагітність кажуть, що тоді дитина може заплутатися в пуповині. Сьогодні цій забороні можна дати медичне пояснення. Коли вагітна в’яже чи вишиває, то довго сидить на одному місці. Гінекологиня Ірина Лучицька стверджує, що мала активність призводить до застою в органах малого тазу. Обов’язково змінюйте положення або вставайте та ходіть кожні 20-30 хвилин. А ось про заборону піднімати руки, експерти відгукуються негативно. За словами гінекологині: “Зазвичай пуповиною обмотуються у тому випадку, коли у жінки багатоводдя, коли плід невеликий, але перебуває у великій кількості рідини.” Вагітній не можна ні в чому відмовляти, адже, як кажуть народні прикмети про вагітність, миші вночі покусають — перинатальна психологиня Наталія Мовчан вважає, що ці міфи про вагітність пов’язані з тим, що в минулому про породілль особливо турбувалися, адже важливо було, “щоб дитина розвивалася нормально.” Майбутній мамі не можна лаятися — народні прикмети про вагітність стверджують, що тоді дитина народиться без зубів. Психологи впевнені, що лайка матері ніяк не вплине на наявність зубів у малюка. Навіть навпаки, так жінка швидше звільниться від негативних емоцій та внутрішнього напруження, які можуть погано впливати на розвиток дитини. Народні прикмети для вагітних говорили, що забороняється купувати речі дитині, адже можна наврочити / Pexels Під час вагітності забороняється купувати дитячі речі, бо можна наврочити — такі народні прикмети для вагітних існують не лише в нашій країні. Дитяча лікарка Лідія Бабич вважає, що ця заборона сягає своїм корінням ще тих часів, коли смертність малюків була дуже високою. Насправді, готуватися до пологів навіть корисно, особливо з точки зору психології. Це допомагає знизити рівень стресу. Також читайте Які подарунки не можна дарувати на день народження: народні прикмети, забобони, повір’я Не можна красти яблука у сусідів, тому що у дитина буде велика родима пляма — перинатальна психологиня Наталія Мовчан стверджує, що родимі плями утворюються з різних причин: передаються генетично чи виникають протягом життя через гормональні зміни чи вплив ультрафіолета. Майбутнім мамам забороняли дивитися на каліцтво — народні прикмети про вагітність кажуть, що тоді дитина народиться з інвалідністю або хворобою. За словами етнографині Тетяни Пошивайло, “колись говорили, що душа йде з божественного світу, де все гармонійно та ідеально. І для того, щоб полегшити входження в цей світ, їй потрібні краса і гармонія. І мати, споглядаючи на красу, допомагає дитині.” Сьогодні з цією забороною можна і погодитися, але трішки підкорегувати. Мова йде про негативний вплив стресу на розвиток плоду. Коли жінка бачить щось негарне або хвору людину, вона починає переживати.

Народні прикмети про вагітність: що потрібно було робити

Народні прикмети про вагітність кажуть, що спати майбутній мамі не можна на спині / Pexels

Щоб у дитини було солодке життя, вагітним роздавали солодощі — важко дати наукове або медичне пояснення цій традиції. Ймовірно, вона більше стосується християнської віри. Але в релігії існує думка: чим більше ти ділишся з ближнім, тим більше наповнюєш їх життя добром. Не можеш народити вчасно, потрібно відчинити шухляди і двері в хаті — дитяча лікарка Лідія Бабич вважає, що це така собі фізична активність (особливо, якщо в будинку багато дверей та шухляд), яка дійсно може “запустити” пологи. Спати під час вагітності можна лише на боці — ця народна прикмета також має своє медичне підґрунтя. В давні часи говорили: якщо жінка спить на спині, то дитина народиться мертвою. Дійсно, в такому положенні може здавлюватися нижня порожниста вена, на яку тисне матка. Постачання кров’ю сповільнюється, що може стати причиною багатьох проблем.

Прикмети для вагітних: хлопчик чи дівчинка?

В давнину існували народні прикмети про вагітність, які допомагали дізнатися, хто народиться: хлопчик чи дівчинка / Pexels

В давнину існували певні народні прикмети для вагітних, які допомагали дізнатися, хто народиться: хлопчик чи дівчинка. Основні з них:

Живіт гострої форми — народиться хлопчик.

Дівчатка часто поводяться в животі мами надто активно, хлопчики ж навпаки — спокійні.

Якщо жінка менше страждає від токсикозу — буде хлопчик.

Потягнуло на солоне — народиться дівчинка.

Росте велика кількість волосся на животі — чекайте хлопчика.

Вірити в ці народні прикмети для вагітних чи ні — справа ваша. Але за словами гінекологині Ірини Лучицької, дізнатися стать дитини можна лише одним способом — піти на УЗД.