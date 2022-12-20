Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикмети на Новий 2023 рік — що потрібно зробити на щастя та гроші

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
255
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прикмети на Новий 2023 рік — що потрібно зробити на щастя та гроші

Прикмети на Новий рік

Що потрібно зробити, щоб залучити у Новому 2023 році щастя, удачу, гроші, читайте в матеріалі ТСН.ua

На зміну Водяному Тигру, прийде Чорний Водяний Кролик. Як правильно провести старий рік, що потрібно зробити, щоб правильно зустріти Новий рік. 

Як провести старий рік

  • Намагайтеся позбавитись усіх боргів як грошових, так і матеріальних, невиконаних обіцянок також.
  • Завершіть справи, які розпочали у 2022 році. 
  • Помиріться з тими людьми, з якими у вас був конфлікт, залиште у старому році образи, пробачте тих, хто вам завинив. 
  • Зателефонуйте, поспілкуйтеся з тими, про кого ви забули, але, хто чекає на ваш дзвінок.
  • Згадайте найкращі моменти, епізоди вашого життя.
  • Подумайте, що хорошого чекає на вас у наступному році. 
  • Близько опівночі 31 грудня хоча б на декілька хвилин залиште вхідні двері відчиненими, щоб Старий рік пішов, давши дорогу Новому.

Що не потрібно робити  перед Новим роком:

  • Не можна зустрічати Новий рік у неприбраному будинку.
  • Не можна зустрічати Кролика без ялинки. Якщо немає можливості поставити дерево, то можна обійтися прикрашеною ялинковою гілкою, або ще якоюсь кімнатною рослинкою.
  • не можна готувати святкові страви у поганому настрої.
Прикмети на Новий рік / ©
Прикмети на Новий рік

Прикмети для вдалої зустрічі Нового 2023 року

  • Під ялинку поставте фігурку кролика.
  • Щоб рік був вдалим, багато хто на двері вішає підкову.
  • Щоб у будинку завжди було тепло та затишно, за батарею заховайте вовняну шкарпетку.
  • Напишіть на аркуші паперу бажання, після зустрічі Нового року спаліть його, а попіл змішайте  з шампанським та випийте. 
  • Відпустіть усі негаразди та залучіть щастя, прочинивши вікно чи двері опівночі.
  • Той, чий келих наповниться останніми краплями шампанського з пляшки, буде щасливим у новому році.
  • Поставте в приміщенні букет із пшеничних або житніх колосків, Перев'яжіть його  блакитною стрічкою – символ водяного кролика. А коли гості зберуться йти додому, нехай витягують по одному колоску та загадують бажання.

Якщо ви любите шампанське, існують прикмети пов'язані з відкриванням цього напою.

  • Якщо корок вилетів миттєво, але тихо, це означає, що справи підуть добре і цілі будуть досягнуті.
  • Корок вилетів швидко, значить життя в новому році буде стрімким та драйвовим.
  • Корок відкрився повільно, але зі звуком - розміреність збуде чергуватися з хаосом в Новому році.
  • Якщо буде багато піни, рік буде бурхливим.
  • Якщо піни майже не буде, рік буде млявим. Хоча це залежатиме від вас.
Прикмети на Новий рік / ©
Прикмети на Новий рік

Прикмети на залучення грошей

  • Щоб залучити гроші, біля вхідних дверей рекомендують поставити миску з грошима,  а одну монету —  покласти під килимок. 
  • Також для фінансової вигоди до початку нового року цукорниця, яка знаходиться на кухні, має бути заповнена цукром.
  • Повісьте на ялинку купюру та цукерки.

Цей матеріал має ознайомчий характер. Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками, а передбачення не завжди справджуються. Таку інформацію  потрібно сприймати не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Новий Рік 2023
Дата публікації
Перегляди
255
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація