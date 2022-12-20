Прикмети на Новий 2023 рік — що потрібно зробити на щастя та гроші

Що потрібно зробити, щоб залучити у Новому 2023 році щастя, удачу, гроші, читайте в матеріалі ТСН.ua

На зміну Водяному Тигру, прийде Чорний Водяний Кролик. Як правильно провести старий рік, що потрібно зробити, щоб правильно зустріти Новий рік.

Як провести старий рік

Намагайтеся позбавитись усіх боргів як грошових, так і матеріальних, невиконаних обіцянок також.

Завершіть справи, які розпочали у 2022 році.

Помиріться з тими людьми, з якими у вас був конфлікт, залиште у старому році образи, пробачте тих, хто вам завинив.

Зателефонуйте, поспілкуйтеся з тими, про кого ви забули, але, хто чекає на ваш дзвінок.

Згадайте найкращі моменти, епізоди вашого життя.

Подумайте, що хорошого чекає на вас у наступному році.

Близько опівночі 31 грудня хоча б на декілька хвилин залиште вхідні двері відчиненими, щоб Старий рік пішов, давши дорогу Новому.

Що не потрібно робити перед Новим роком:

Не можна зустрічати Новий рік у неприбраному будинку.

Не можна зустрічати Кролика без ялинки. Якщо немає можливості поставити дерево, то можна обійтися прикрашеною ялинковою гілкою, або ще якоюсь кімнатною рослинкою.

Також читайте Чим замінити ялинку на Новий рік: які кімнатні рослини стануть у пригоді

не можна готувати святкові страви у поганому настрої.

Прикмети на Новий рік

Прикмети для вдалої зустрічі Нового 2023 року

Під ялинку поставте фігурку кролика.

Щоб рік був вдалим, багато хто на двері вішає підкову.

Щоб у будинку завжди було тепло та затишно, за батарею заховайте вовняну шкарпетку.

Напишіть на аркуші паперу бажання, після зустрічі Нового року спаліть його, а попіл змішайте з шампанським та випийте.

Відпустіть усі негаразди та залучіть щастя, прочинивши вікно чи двері опівночі.

Той, чий келих наповниться останніми краплями шампанського з пляшки, буде щасливим у новому році.

Поставте в приміщенні букет із пшеничних або житніх колосків, Перев'яжіть його блакитною стрічкою – символ водяного кролика. А коли гості зберуться йти додому, нехай витягують по одному колоску та загадують бажання.

Також читайте Що не можна дарувати на Новий 2023 рік: чорному кролику це не сподобається

Якщо ви любите шампанське, існують прикмети пов'язані з відкриванням цього напою.

Якщо корок вилетів миттєво, але тихо, це означає, що справи підуть добре і цілі будуть досягнуті.

Корок вилетів швидко, значить життя в новому році буде стрімким та драйвовим.

Корок відкрився повільно, але зі звуком - розміреність збуде чергуватися з хаосом в Новому році.

Якщо буде багато піни, рік буде бурхливим.

Якщо піни майже не буде, рік буде млявим. Хоча це залежатиме від вас.

Прикмети на Новий рік

Прикмети на залучення грошей

Щоб залучити гроші, біля вхідних дверей рекомендують поставити миску з грошима, а одну монету — покласти під килимок.

Також для фінансової вигоди до початку нового року цукорниця, яка знаходиться на кухні, має бути заповнена цукром.

Повісьте на ялинку купюру та цукерки.

Цей матеріал має ознайомчий характер. Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками, а передбачення не завжди справджуються. Таку інформацію потрібно сприймати не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: