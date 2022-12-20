Прикмети на Новий 2023 рік — що потрібно зробити на щастя та гроші

Що потрібно зробити, щоб залучити у Новому 2023 році щастя, удачу, гроші, читайте в матеріалі ТСН.ua
На зміну Водяному Тигру, прийде Чорний Водяний Кролик. Як правильно провести старий рік, що потрібно зробити, щоб правильно зустріти Новий рік.
Як провести старий рік
- Намагайтеся позбавитись усіх боргів як грошових, так і матеріальних, невиконаних обіцянок також.
- Завершіть справи, які розпочали у 2022 році.
- Помиріться з тими людьми, з якими у вас був конфлікт, залиште у старому році образи, пробачте тих, хто вам завинив.
- Зателефонуйте, поспілкуйтеся з тими, про кого ви забули, але, хто чекає на ваш дзвінок.
- Згадайте найкращі моменти, епізоди вашого життя.
- Подумайте, що хорошого чекає на вас у наступному році.
- Близько опівночі 31 грудня хоча б на декілька хвилин залиште вхідні двері відчиненими, щоб Старий рік пішов, давши дорогу Новому.
Що не потрібно робити перед Новим роком:
- Не можна зустрічати Новий рік у неприбраному будинку.
- Не можна зустрічати Кролика без ялинки. Якщо немає можливості поставити дерево, то можна обійтися прикрашеною ялинковою гілкою, або ще якоюсь кімнатною рослинкою.
- не можна готувати святкові страви у поганому настрої.
Прикмети для вдалої зустрічі Нового 2023 року
- Під ялинку поставте фігурку кролика.
- Щоб рік був вдалим, багато хто на двері вішає підкову.
- Щоб у будинку завжди було тепло та затишно, за батарею заховайте вовняну шкарпетку.
- Напишіть на аркуші паперу бажання, після зустрічі Нового року спаліть його, а попіл змішайте з шампанським та випийте.
- Відпустіть усі негаразди та залучіть щастя, прочинивши вікно чи двері опівночі.
- Той, чий келих наповниться останніми краплями шампанського з пляшки, буде щасливим у новому році.
- Поставте в приміщенні букет із пшеничних або житніх колосків, Перев'яжіть його блакитною стрічкою – символ водяного кролика. А коли гості зберуться йти додому, нехай витягують по одному колоску та загадують бажання.
Якщо ви любите шампанське, існують прикмети пов'язані з відкриванням цього напою.
- Якщо корок вилетів миттєво, але тихо, це означає, що справи підуть добре і цілі будуть досягнуті.
- Корок вилетів швидко, значить життя в новому році буде стрімким та драйвовим.
- Корок відкрився повільно, але зі звуком - розміреність збуде чергуватися з хаосом в Новому році.
- Якщо буде багато піни, рік буде бурхливим.
- Якщо піни майже не буде, рік буде млявим. Хоча це залежатиме від вас.
Прикмети на залучення грошей
- Щоб залучити гроші, біля вхідних дверей рекомендують поставити миску з грошима, а одну монету — покласти під килимок.
- Також для фінансової вигоди до початку нового року цукорниця, яка знаходиться на кухні, має бути заповнена цукром.
- Повісьте на ялинку купюру та цукерки.
Цей матеріал має ознайомчий характер. Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками, а передбачення не завжди справджуються. Таку інформацію потрібно сприймати не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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