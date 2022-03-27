Традиції та прикмети на Великдень 2022: що не можна робити

Христове Воскресіння, Пасха, Великдень - найжаданіше свято весни для всіх українців. Сьогодні в умовах війни Великдень - це не лише весна, з цим святом пов'язані надії українців на перемогу та відродження України. Про традиції, прикмети Світлого Христового Воскресіння розповідається в матеріалі ТСН.ua.

У 2022 році християни Східного обряду Пасху відзначають 24 квітня. Розказуємо про традиції святкування цього світлого свята.

Традиції святкування Великодня

Тиждень перед Великоднем вважається дуже урочистим, кожний із семи днів пасхальногого тиждня чимось важливий та відрізняється традиціями. Найбільш урочистими є Чистий четвер та Страсна п'ятниця.

На Гуцульщині в понеділок діти відвідують хресних та стареньких родичів, "гріють діда", таким чином сповіщають про те, що Великдень вже близько. За таку звістку дітей пригощають булочками з випеченими хрестиками, різними солодощами. На Західній Україні існує традиція перескакувати у Чистий четвер через вогнище, таким чином очищаючи тіло та душу. На Поліссі замішують тісто на паски, діжку з тістом накривають рушником, зверху на неї кладуть гроші та ставлять повище, на стовпчики воріт. За місцевим повір'ям, сонце, що зійде благословить діжку.

Чистий четвер є символом духовного очищення, в народних традиціях пов'язаний із обрядами купання. В прадавні часи в Чистий четвер було прийнято купатися в ополонці, озері, річці чи бані. В наші дні традиційно в Чистий четвер прибирають в домі, все перемивають і, звичайно, купаються.

В Чистий четвер зазвичай печуть паски. Згідно з повір'ям випікати паски господиня повинна наодинці, без чужих очей. Сирні паски найчастіше печуть у Центральній та Східній Україні.

Страсна п’ятниця традиційно є днем скорботи, коли не можна розважатися, багато християн цей день не їдять і не п'ють. В церквах в Страсну п'ятницю виносять плащаницю (символічну тканину як символ тієї тканини в яку було загорнуто тіло Христа)

Святкування Пасхи починається зі святкової літургії, яка триває в ніч з суботи на неділю та закінчується багаторазовим проголошенням “Христос Воскрес!”. Священник освічує пасхальні кошики зі стравами, що є знаком, що тривалий піст завершився і можна їсти "скоромне". На Західній Україні після літургії та трапези біля храмів проводять гаївки та різноманітні ігрища.

З освяченим кошиком поспішають до дому за багатий Великодній стіл. Господар чи господиня повинні поставити кошик на порозі дому та тричі сказати: "Христос воскрес", а родина та гості відповісти: "Воістину воскрес". Пасхальна трапеза розпочинається молитвою. Після молитви господар ділить свячене яйце чи писанку на стільки частин, скільки присутніх за столом. Для померлих родичів також залишають частку. В інших регіонах влаштовують "бої", у яких стукаються яйцями та перевіряють їхню шкаралупу на міцність. Після того як з'їдають свячені яйця приступають до інших не постних м'ясних страв, завершують трапезу пасхою. Свяченій пасці в Україні надається велике значення. В деяких регіонах трапезу на Великдень починають з розрізання паски. Взагалі куштування освячених страв називається розговінням або розговинами. На Поділлі, Волині та Західній Галичині на саму Пасху, а також в понеділок та вівторок господар ділить пасху на стільки частин, скільки членів в сім'ї, після цього три рази обходить стіл із мискою, повною їжі. Смисл цього обряду - щоб у домі все було.

Credits

Особлива увага приділялася залишкам пасхальної трапези. Ні в якому разі не можна було викидувати залишки паски чи іншої освяченої їжі. Паску потрібно обов'язково доїдати, або, в крайньому випадку, закопувати в таком місці, де ніхто не ходить, щоб не топтатися по ньому. Кістки зі столу також треба було закопати. Бережно ствилися і до шкарлупи свячених яєць, за повір'ям які також краще було спалити або закопати. Жодної крихти зі свяченої їжі не повинно було впасти, вважали мешканці Східної та Центральної України.

Традиція обливатися у другий день свят (поливний понеділок) поширена по всій Україні, найбільше цієї традиції притримуються на Західній Україні. На Гуцульщині та Бойківщині прихід подивальників до дівчат давав надію на заміжжя.

Що можна і не можна робити на Великдень

На Великодень бажано не робити нічого по дому. В давнину суворо заборонялася будь-яка домашня робота. Можна було лише годувати худоби та птицю. Традиційно на Пасху провідують всіх родичів, ходять в гості до знайомих. Після довгого Великого посту завжди влаштовували народні гуляння та розваги. Вважалося, що в пасхальні дні не можна перебувати в печалі, злитися чи сваритися. Приносити радість ближньому - основне призначення цього свята.

У Великодний тиждень традиційно поминають покійних. Родичі приходять на цвинтар, на могили померлих, просять у них прощення. Вважається, що ті, хто помер у Великодний тиждень, попаде у рай, тому що протягом трьох днів Пасхи ворота раю є відкритими (відкриті та царські врата в іконостасі), і душа відразу відлітає на небо, до раю.

На Великдень не можна ворожити або займатися різними ритуалами та обрядами, не пов'язаними з православ'ям.

Прикмети на Великдень, пов'язані з погодою

Вважалося, що:

Якщо на Великдень буде гарне сонце - можна очікувати гарний врожай та гарне літо.

Якщо в перший день Пасхи мороз чи грім можна чекати врожай льону.

Якщо в перший день Пасху холодно, то холод продовжиться ще сім днів.

Якщо в перший день Воскресіння Христового йде дощ, то дощовим буде останній місяць весни. А дощі протягом святого тижня до урожаю жита.

Кури будуть добре нестися, якщо на Пасху ніч була зоряною.

Читайте також:

.