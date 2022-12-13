Прикордонниця зворушливо виконала "Червону калину" на скрипці просто в окопі (відео)

Прикордонниця Марія виконала на скрипці відому українську пісню Січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" просто в окопі.

Зворушливе відео опублікувала Держприкордонслужба.

"Такому виконанню на скрипці позаздрив би сам Страдіварі. Сьогодні, коли світ відзначає День скрипки, прикордонниця Марія дарує вам пісню, яку теж уже знають далеко за межами України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що пісня "Ой, у лузі червона калина" була написана 1914 року напередодні Першої світової. Вона стала маршем легіону Українських січових стрільців - першого українського військового формування у складі Австро-Угорщини.

Саме цю пісню виконували народні депутати України на чолі з В'ячеславом Чорноволом, коли заносили до приміщення Верховної Ради український стяг у серпні 1991 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року "Червона калина" стала одним із символів України та спротиву російській агресії. Вона стала відома у світі завдяки лідерові українського гурту "Бумбокс" Андрієві Хливнюку. Хливнюк, який записався в територіальну оборону, виконав її на Софійській площі у спорожнілому Києві під час навали росіян на столицю.

Пісню виконували й інші артисти, а гурт Pink Floyd використав вокальний фрагмент із виступу Андрія Хливнюка

У вересні з піснею почали активно боротися в окупованому Криму. Так, окупаційна "влада" покарала гостей весілля у Бахчисараї, які на святкуванні співали і танцювали під цю пісню. Заклад, в якому для гостей увімкнули українську патріотичну пісню, закрили.

22 листопада 2022 року окупанти Криму побили і призначили 14 діб адміністративного арешту колишньому викладачеві Білогірського технікуму Андрію Білозерову. На нього склали протокол через публікацію пісні "Червона калина" на сторінці у соцмережі.

Читайте також: