Прикордонник хотів переправити ухилянтів до Молдови: як його покарали

Прикордонника, викритого на спробі заробити на ухилянтях, на два роки відправили до дисциплінарного батальйону.

Колишнього прикордонника з Одеської області, який намагався збагатитися на ухилянтах, визнали винним у незаконному переправленні осіб через держкордон.

Про це передає пресслужба ДБР.

За інформацією слідства, на початку грудня 2023 року фігурант запропонував двом своїм знайомим "підробіток". Вони мали на власному авто перевозити ухилянтів через кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску.

Прикордонник знайшов двох охочих, яким пообіцяв за 4 тисячі доларів США з кожного вивезти їх з України. Після отримання грошей він посадив ухилянтів в авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків.

Перевізники з ухилянтами були затримані прикордонниками за 100 метрів від лінії державного кордону.

Слідство по його цивільним спільникам здійснюють інші правоохоронні органи. Самому організаторові схеми призначене покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні.

Раніше повідомлялося, що у Києві жінка за 6 тисяч доларів США обіцяла молодику організувати виїзд за кордон як волонтеру.

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