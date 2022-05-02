Прикордонник з острова Зміїний, який побував у полоні, одружився у Харкові

Прикордонник з острова Зміїний, який побував у полоні, одружився у Харкові

Боєць 35 бригади морської піхоти після полону поїхав до Харкова і вирішив відгуляти весілля.

У Харкові відгуляли весілля морпіх З5 бригади морськї піхоти та його наречена.

Про це повідомляють на сторінці 229 окремого батальйону.

Наречений, боєць 35 бригади морської піхоти, на початок війни проходив службу на острові Зміїний, де разом з побратимами потрапили в полон. Певний час їхня доля була невідомою.

Після звільнення, отримавши відпустку, Валерій повернувся до Харкова, де мешкає його кохана Владислава, з якою вони зустрічаються вже 2 роки. Там вони вирішили побратися.

"На допомогу прийшли бійці 229 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО, які охоче долучились до організації офіційної частини церемонії, яка вже є історією. Під час урочистого заходу, командир батальйону Максим Зінченко привітав молодят зі створенням сім'ї та побажав палкого щирого кохання", - йдеться в повідомленні батальйону.

Нагадаємо, що українські захисники в черговий раз атакували ворожі об'єкти на тимчасово захопленому острові Зміїний. Росіяни на українському острові зазнали значних втрат.

Також 26 квітня ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний: було знищено ворожий ЗРК "Стріла-10".

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