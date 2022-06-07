Прикордонник з Рівненщини "зливав" окупантам дані про українських військових: фото

У Рівненській області викрили прикордонника, який співпрацював з російськими військовими.

Службовець передавав окупантам дані про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону, а також інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, яких, за даними слідства, в майбутньому загарбники планували вбити.

Про це сьогодні, 7 червня, повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що чоловіка завербували, коли він працював в групі комплектування прикордонного загону ДПС України. Зловмисник співпрацював із офіцером запасу Збройних сил Росії.

"Зокрема, він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. Крім того, у 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. За даними слідства – для їх подальшої ліквідації", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні СБУ у Рівненській області уточнили, що зловмисник ще до початку повномасштабного російського вторгнення "ініціативно встановив зв’язок з представниками збройних сил країни окупантів, яким допомогав в проведенні підривної діяльності проти України".

"З цією метою він скопіював службову інформацію однієї з військових структур України та надав віддалений доступ до неї російським агресорам. Під час проведення обшуків контррозвідники вилучили боєприпаси, мобільний телефон, ноутбук та паперові носії інформації", - йдеться у повідомленні.

Працівнику прикордонного загону вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

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