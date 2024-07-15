Прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині: ЗМІ повідомили деталі

Під час пошуку одного з дезертирів той напав на прикордонника, тож військовослужбовець ДПСУ був вимушений застосувати зброю.

У Держприкордонслужбі України повідомили про напад 14 липня на прикордонний наряд, який був на чергуванні в Одеській області. Одного зі зловмисників було застрелено.

Про це речник ДПСУ полковник Андрій Демченко розповів у коментарі "Українській правді".

За словами Демченка, ввечері 14 липня у селі Мар'янівка на Одещині (за 15 км від кордону з Молдовою) прикордонники зупинили транспорт, у якому перебували водій та ще четверо людей.

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Двоє людей з машини почали тікати у різних напрямках. Згодом під час пошуку одного з цих чоловіків той напав на військовослужбовця ДПСУ. Аби врятувати своє життя, прикордонник був вимушений застосувати зброю, наголосив речник ДПСУ.

Демченко уточнив, що прикордонник здійснив попереджувальні постріли та постріли у напрямку нападника. Медики швидкої медичної допомоги, яких викликали на місце, зафікували смерть правопорушника, а також тілесні ушкодження у військовослужбовця ДПСУ.

"Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності", – наголосив Демченко.

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Він також повідомив, що про цей факт було повідомлено до ДБР, інших правоохоронних органів та підрозділів прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували.

"Відзначу, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонний наряд порушниками, в результаті яких військовослужбовці вимушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я", – додав ручник ДПСУ.

В УП зазначили, що за даними їхнього джерела у правоохоронних органах, втікачами були четверо військовослужбовців-дезертирів.

Нагадаємо, раніше військовий юрист Роман Лихачов пояснив, чи мають прикордонники право застосовувати зброю, щоб зупинити ухилянта під час незаконного перетину держкордону.

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