Прикордонники Чернівецького загону лише за два дні виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків

Прикордонники Чернівецького загону лише за два дні виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків

Прикордонники легко виявляють фальшиві довідки, що шахраї продають чоловікам.

Лише у минулі вихідні, 19-20 березня, прикордонники Чернівецького загону виявили підроблені довідки з військкоматів у 8 чоловіків віком від 20 до 54 років, передає Державна прикордонна служба України.

"Особи з фальшивими довідками про непридатність до військової служби зізналися, що купилися на оголошення в Інтернеті, в яких пропонували гарантований виїзд за коррдон. За довідки жертви заплатили шахраям іноді чотиризначні суми у валюті", - зазначили у службі.

Зі свого боку Держприкордонслужба України гарантує стовідсоткове виявлення підроблених документів.

Усіх порушників з підробленими довідками передали до Нацполіції, де вирішується питання щодо початку досудових розслідувань за використання підроблених документів (ст. 358 ККУ) та ухиляння від призову під час мобілізації (ст. 336 ККУ).

Нагадаємо, співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

У пункті пропуску «Бронниця-Унгри» працівники ДБР спільно з працівниками Вінницької митниці виявили у ручній поклажі громадянки України 412 400 доларів США та 9 150 євро, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Дівчина намагалася пішки перетнути кордон з незадекларованими грошима до Республіки Молдова.

Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Ця стаття тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.