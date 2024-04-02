Прикордонники дивом врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису (відео)

Українські прикордонники врятували ухилянта, який намагався втекти через річку Тиса.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу.

“Швидка течія відносила його від берега, та, на щастя, курсантові-прикордоннику, який саме проходить практику на Закарпатті, вдалося врятувати життя “плавцю”. Затим врятований зізнався, що за незаконний перетин кордону заплатив $2500. В ході подальшого моніторингу річки було зафіксовано рух ще однієї людини, на порятунок якої негайно висунулась група реагування. Охоронці кордону вжили всіх необхідних заходів, проте потерпілий зник під водою. Його пошуки досі тривають. Просимо не піддавати невиправданим ризикам своє життя та здоровʼя”, - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники дивом врятували ухилянта, який намагався переплисти Тису

Нагадаємо, що в Чернівецькій області за неявку до ТЦК та СП розшукують понад 5 тисяч ухилянтів.

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