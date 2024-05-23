Прикордонники фіксують збільшення активності ворожих ДРГ на Сумщині

Українські прикордонники фіксують збільшення активно ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумський області.

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Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина – це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока", – розповів Андрій Демченко.

За його словами, основна ціль ворожих диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування наших підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

"Також ДРГ може мати завдання нанести ураження по наших позиціях власними силами, але цю загрозу хлопці добре розуміють. Застосовуються всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі ДРГ", – відзначив речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники завдали удару по енергооб'єктах на Сумщині.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт розповів про задуми росіян на фронті і загрозу наступу на Суми.

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