Прикордонники назвали "найпопулярніші напрямки" українських ухилянтів 

Найбільше спроб незаконного перетину кордону українськими чоловіками спостерігається на кордоні Молдови та Румунії.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 8 серпня.

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"Найбільше таких спроб відбувається по напрямку "зеленої" ділянки кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. За останні час найбільше спроб відбувається на кордоні з Молдовою та Румунією. Якщо говорити про такі групи, яка затримана на Одещині, то, на щастя, таких випадків не багато, але ми бачимо зухвалість дій організаторів таких схем, коли вони фактично обіцяють людям сприяння у незаконному перетині, в подальшому збирають їх по дорозі до кордону, а далі їх вже ділять на менші групи, щоб вони були менш помітні. Або були випадки, коли і великими групами намагалися прорватися через кордон. Більшість спроб – це невеличні групи по 2-3 чоловіки, які слідують до кордону, або ж поодиноко", - сказав він.

Демченко зауважив, що також залишаються спроби незаконного перетину кордону і через пункти пропуску.

"Але там схеми, коли порушники використовують або підробні документи, або намагаються заховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, або ж намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби", - додав він.

Нагадаємо, за даними журналіста, на Закарпатті священник УПЦ МП намагався заробити на ухилянтах.

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