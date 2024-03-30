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Прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на Харківщині (відео)

Прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на Харківщині (відео)

Прикордонники підняли прапор над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне / Фото: ДПСУ

Ці села розташовані поблизу державного кордону з РФ у так званій "сірій" зоні.

Бійці бригади ДПСУ "Сталевий кордон" підняли синьо-жовтий стяг над трьома населеними пунктами Харківської області, які перебували у "сірій" зоні.

Про це передає Держприкордонслужба.

Населені пункти Шабельне, Піщане та Дегтярне на Харківщині розташовані поблизу державного кордону з РФ у так званій "сірій" зоні. Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли жити там просто неможливо.

"Проте прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на Харківщині

Прикордонники підняли державний прапор над трьома селами на Харківщині

Раніше повідомлялося, що в окупованій Макіївці партизани підняли український прапор.

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