Прикордонники піймали пасажира в "бронежилеті" з 2,2 млн гривень готівкою (фото)

Прикордонники піймали пасажира, який зробив "бронежилет" з харчової плівки та грошей. Інцидент трапився у поромному пункті пропуску "Орлівка", чоловік прямував з Румунії.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

У порушника при собі було 2,2 млн гривень. Походження готівки чоловік пояснити не зміг.

Стосовно нього склали протокол про порушення митних правил, а гроші вилучили.

Фото: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, на кордоні з Польщею ухилянт та водії автобуса, які за гроші погодився незаконно вивезти його з України, влаштували прикордонникам справжній квест. Вони мінялися місцями і ховалися до вбиральні.

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