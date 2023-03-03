Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикордонники піймали пасажира в "бронежилеті" з 2,2 млн гривень готівкою (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
930
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прикордонники піймали пасажира в "бронежилеті" з 2,2 млн гривень готівкою (фото)

Фото: Державна прикордонна служба України

У чоловіка вилучили 2,2 млн гривень.

Прикордонники піймали пасажира, який зробив "бронежилет" з харчової плівки та грошей. Інцидент трапився у поромному пункті пропуску "Орлівка", чоловік прямував з Румунії.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

У порушника при собі було 2,2 млн гривень. Походження готівки чоловік пояснити не зміг.

Стосовно нього склали протокол про порушення митних правил, а гроші вилучили.

© Державна прикордонна служба України
Фото: Державна прикордонна служба України
©

Нагадаємо, на кордоні з Польщею ухилянт та водії автобуса, які за гроші погодився незаконно вивезти його з України, влаштували прикордонникам справжній квест. Вони мінялися місцями і ховалися до вбиральні.

Власноруч планував теракти в Україні: СБУ повідомила про підозру ексочільнику поліції Вінниччини

Власноруч планував теракти в Україні: СБУ повідомила про підозру ексочільнику поліції Вінниччини

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
930
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація