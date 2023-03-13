Прикордонники показали, як разом з артилеристами знищили окупантів на щойно облаштованих позиціях під Бахмутом

Headshot під Бахмутом
Про це інформує Держприкордонслужба у повідомленні у Telegram-каналі.
"Прикордонники з артилеристами знищили 4 окупантів на щойно облаштованих позиціях. Крім того, дрон захисників зафіксував факт мародерства загарбником у своїх поплічників. Проте ми знаємо, що довго користуватися цими речами він не зможе", - йдеться у повідомленні.
Ситуація у Бахмуті: подробиці
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів, що РФ втратила під Бахмутом понад 1100 окупантів менш ніж за тиждень.
До того ж командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснював, що Бахмут потрібно утримати, щоб виграти час для весняного контрнаступу.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що у Бахмуті бої тривають вже в самому місті.
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