Прикордонники показали, як разом з артилеристами знищили окупантів на щойно облаштованих позиціях під Бахмутом

Про це інформує Держприкордонслужба у повідомленні у Telegram-каналі.

"Прикордонники з артилеристами знищили 4 окупантів на щойно облаштованих позиціях. Крім того, дрон захисників зафіксував факт мародерства загарбником у своїх поплічників. Проте ми знаємо, що довго користуватися цими речами він не зможе", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бахмуті: подробиці

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів, що РФ втратила під Бахмутом понад 1100 окупантів менш ніж за тиждень.

До того ж командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснював, що Бахмут потрібно утримати, щоб виграти час для весняного контрнаступу.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що у Бахмуті бої тривають вже в самому місті.

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