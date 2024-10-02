Прикордонники помітили зміну активності російських диверсантів: що відбувається на кордоні з РФ

Російські ДРГ дедалі менше атакують українські позиції, але не залишають спроб мінувати деякі напрямки.

Останнім часом на території України значно знизилась активність диверсійно-розслідувальних російських груп.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини".

Речник уточнив, що українські прикордонники практично не фіксують спроби російських диверсантів атакувати позиції Сил оборони поблизу кордону з РФ.

"Щодо спроб заходу на нашу територію ДРГ, то ця активність значно зменшилася в порівнянні з попередніми періодами", – сказав Демченко.

Водночас Андрій Демченко зазначив, що певну диверсійну діяльність окупанти намагаються продовжувати, зокрема є спроби мінування ворогом деяких напрямків.

Нагадаємо, Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю на всій протяжності – від Волині до Чернігівської області. Водночас Білорусь все ще залишається під впливом Росії, отже цей напрямок залишатиметься для України загрозливим.

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