Прикордонники попереджаюь про збільшення черг на пунктах пропуску з Польщею: що сталося

У п'ятнию, 3 лютого, можуть виникнути затори біля кордону з Польщею. Ймовірно, можуть збільшитися черги на українсько-польський пунктах пропуску.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Попереджаємо громадян про можливе збільшення черг у пунктах пропуску "Корчова – Краківець", "Медика – Шегині", "Хребене – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що з сусідньої Польщі заплановані акції протесту жителями прилеглих до кордону населених пунктів.

Слід зауважити, що напередодні у ДПСУ попереджали про можливі затримки в русі до пунктів пропуску "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська" з польського боку. Адже на під'їзних дорогах до трьох пунктів пропуску заплановані акції протесту.

Нагадаємо, на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску – залізничний. Потяг курсуватиме з українського Рахова до румунського селища Валя Вішелуй.

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