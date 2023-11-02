Прикордонники попереджають про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею: що відомо

На українсько-польському кордоні можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників. Акція може розпочатися від 3 листопада.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до сусідньої Польщі, так і на виїзд. В ДПСУ просять українців врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Як повідомлялося, польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року. Причиною є страйки польських перевізників. Акція планується на 2 місяці.

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