Прикордонники попереджають про можливі затори у пунктах пропуску на польському кордоні: що відомо

На території Польщі заплановано проведення акцій протесту.
Прикордонники попереджають, що 2 та 3 лютого можуть виникнути затримки у русі до пунктів пропуску "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська" з польського боку.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби України
Представники прикордонної варти Польщі зауважують, що на під'їзних дорогах до трьох пунктів пропуску заплановані акції протесту.
"2-3 лютого заплановано акції на під’їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова – Краківець", "Медика – Шегині" та 2 лютого на під’їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене – Рава-Руська" зі сторони Польщі", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ наголошують, що це може вплинути на рух транспорту, який перетинатиме кордон. Українців просять врахувати цей фактор, плануючи поїздки.
Нагадаємо, на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску – залізничний. Сучасний потяг курсуватиме з Рахова до румунського селища Валя Вішелуй. В майбутньому маршрут продовжать далі територією Румунії аж до Ужгорода.
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